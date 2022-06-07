Сервис "Бизнес-боксы" запустили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичный проект "Малый бизнес Москвы" создал платформу "Бизнес-боксы". В сервисе доступен перечень удобных онлайн-инструментов, с помощью которых можно повысить эффективность работы компании и вывести ее на новый уровень, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, "Малый бизнес Москвы" осуществляет данный проект совместно с рынком цифровых услуг РФ. Так, в его рамках уже имеются больше 20 идей. Они поделены на три раздела – для организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
При этом список можно отфильтровать, выбрав разделы "Маркетинг и реклама", "Управление финансами" и другие. Также благодаря новому сервису можно определить спрос и предложение на рынке среди ресторанов быстрого питания или магазинов одежды. В результате пользователь сможет увидеть, как перестроить свой бизнес, ориентируясь на современные реалии. Бухгалтерские же решения помогут проверить учет организации и дать советы по исключению недостатков.
Посмотреть полный перечень онлайн-ресурсов и их условия можно на странице сервиса "Бизнес-боксы". При этом он будет пополняться каждый месяц новыми бонусами партнеров проекта. Уточняется, что сервис доступен пользователям, которые прошли регистрацию.
Ранее Сергей Собянин увеличил льготы для инвесторов, создающих в более сжатые сроки рабочие места. Отмечается, что при сокращении времени на реализацию проекта по созданию мест приложения труда от 6 месяцев до 1 года такие инвесторы смогут получить 5% снижения платежей дополнительно, а при сокращении срока более одного года – 10%.
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