Правительство Москвы и городское УФАС обсудили меры поддержки рекламной отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Меры поддержки и направления развития рекламной отрасли обсудили на совещании управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве и операторов наружной рекламы в департаменте СМИ и рекламы столицы.
Представленным ФАС в апреле пакетом мер поддержки отрасли предусматривалось предоставление отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, снижение их размера, а также продление срока действия таких договоров на год.
На совещании 1 июня участниками обсуждались также вопросы законодательного регулирования наружной рекламы.
Представители Национальной ассоциации визуальных коммуникаций, ООО "Русс Аутдор", ООО "Гэллэри Сервис", ООО "РАСВЭРО", ООО "Волна", АО "ХПО" назвали необходимым содействие по сохранению и развитию отрасли наружной рекламы в Москве.
В свою очередь, представители профильного департамента правительства и УФАС по Москве выразили понимание и обеспокоенность развитием рекламной отрасли в столице.
Уточняется, что участники договорились о непрерывном взаимодействии в целях обеспечения устойчивого состояния московской рекламной сферы.
Ранее сообщалось, что столичные предприниматели в первом квартале текущего года получили почти 6 миллиардов рублей.
Отмечается, что программу гарантийной поддержки реализует Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Фонд покрывает поручительством до 70% по кредитам предпринимателей столицы.
Так, за этот период было заключено 155 договоров-поручительств, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, на сумму 2,96 миллиарда рублей. Под них столичные предприниматели получили финансирование в объеме 5,8 миллиарда рублей.
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