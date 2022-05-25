Совфед обязал сообщать о плюсах грудного вскармливания в рекламе детских смесей

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Совет Федерации одобрил закон, оговаривающий особые условия рекламы адаптивных детских смесей для питания детей в возрасте до одного года, передает ТАСС.

Одно из положений документа гласит, что в рекламных роликах такой продукции (а также питания для рациона ребенка до года) необходимо будет сообщать о преимуществах грудного вскармливания.

Кроме того, рекламировать детские смеси можно будет только при обязательном указании возрастных ограничений применения таких продуктов и предупреждения о необходимости консультации врача.

Новый закон вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования.

В апреле депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с предложением признать детские сухие молочные смеси товаром для обеспечения государственных и муниципальных нужд. За счет этого производители получили бы доступ к льготному кредитованию, отметила парламентарий.