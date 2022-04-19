Почти 6 млрд рублей помощи получили столичные предприниматели в первом квартале года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные предприниматели в первом квартале текущего года получили почти 6 миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что программу гарантийной поддержки реализует Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Фонд покрывает поручительством до 70% по кредитам предпринимателей столицы.

Так, за этот период было заключено 155 договоров-поручительств, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, на сумму 2,96 миллиарда рублей. Под них столичные предприниматели получили финансирование в объеме 5,8 миллиарда рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики. В частности, была принята новая программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Оформить займ можно будет онлайн, через сайт банка или любую другую кредитную организацию – в первом случае никакие документы не потребуются, а во втором – нужно будет предоставить только паспорт и учредительные документы.

Размер ставки составит 13,5%, а максимальная сумма кредита – 5 миллионов рублей. Субсидирование ставки будет осуществляться на протяжении девяти месяцев. Сейчас льготные кредиты можно оформить в восьми банках, в том числе Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке и других.

Также Сергей Собянин рассказал о сервисе подбора альтернативных поставщиков продукции. По словам мэра, он помогает предприятиям Москвы с логистикой и поиском новых партнеров, что особенно востребовано в условиях санкционного давления. С его помощью также можно рассказать о своих товарах для импортозамещения, получить консультацию по работе с "Банком технологий" для подбора решения для модернизации производства.

