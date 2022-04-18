Эксперт считает, что малый бизнес может лишиться рекламы в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Малый бизнес может лишиться возможности рекламироваться в интернете из-за блокировки социальных сетей. Об этом сообщает "Газета.ру".

Руководитель маркетингового агентства GOadvance Павел Угрюмов рассказал, что сейчас многие рекламодатели переходят в "Яндекс.Директ" и "ВКонтакте". На этих платформах, отметил эксперт, действует система аукциона, которая предполагает показ того рекламодателя, который больше заплатил.

"Повышенный спрос может привести к прекращению рекламирования отдельных клиентов с небольшими бюджетами. Для некоторых это может означать уход с рынка, так как вложения в рекламу становятся не так рентабельны, как раньше", – подчеркнул Угрюмов.

Он выразил мнение, что блокировка ряда социальных сетей в России может привести к монополии российских сервисов. По мнению специалиста, "ВКонтакте" станет лидером в сфере продвижения бизнеса в социальных сетях, а "Яндекс.Директ" – в сфере контекстной рекламы.

"ВК – самая заточенная сеть именно под бизнес. Также, она подойдет для блогеров – есть сторис, рилсы. <...> ВК самая удобная замена, но продвигаться в сети и так было не просто, а теперь это будет тот еще квест. Как бы не прийти к стартовому бюджету от 100 тыс. рублей и выше", – заключил Угрюмов.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк предложил законодательно запретить на территории России доступ к видеохостингу YouTube минимум на 10 лет. Он подчеркнул, что сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России. Это в свою очередь повлечет многомиллионный урон.

