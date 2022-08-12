Собянин наградил победителей московского конкурса лучших строительных проектов 2021 года

Стали известны победители ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Эта награда вручается в Москве с 2000 года и приурочена ко Дню строителя. Вручил премию Сергей Собянин.

Церемония состоялась в "Манеже", где проходит выставка главных проектов Москвы "Город для каждого". В этот раз на конкурс поступило больше 100 заявок в 12 номинациях. Лучших выбирала специальная комиссия, а еще было открыто голосование на портале "Активный гражданин".

Победителями конкурса стали 22 проекта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.