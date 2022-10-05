Россияне назвали главными качествами педагогов доброту и уважение к детям – ВЦИОМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители России больше всего ценят в школьных учителях доброту и уважение к детям. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, представленные ТАСС.

Опрос проводился 2 октября. Участие в нем приняли 1 600 человек в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в формате телефонного разговора.

Согласно опросу, перечисленные качества считают главными в учителях 32% респондентов. В феврале 2022 года подобные качества являлись главными для 19% россиян.

Тогда же исследователи выявили, что россияне отдают преимущество образованности, компетентности и эрудиции. За этот вариант ответа в феврале 2022 года проголосовали 23% респондентов.

Также 25% опрошенных среди главных качеств педагога выделили порядочность, справедливость и объективность, 21% – заботу и любовь к детям, 20% – образованность.

Также отмечается, что россияне стали больше ценить грамотность (показатель вырос с 9 до 18%), внимательность и чуткость (показатель вырос с 6 до 16%).

Престиж профессии учителя опрошенные оценили в 3,19 балла из 5, в то время как сами работники сферы образования и науки считают свои профессии приоритетными в обществе на 2,94 балла.

Кроме того, в качестве учителей россияне больше видят представительниц женского пола. Работниками сферы образования хотят видеть преимущественно дочерей и внучек (2,91 балла против 2,46 для мальчиков).

В среду, 5 октября, Сергей Собянин посетил новую школу на улице Цандера в Останкинском районе столицы и поздравил всех педагогов с Днем учителя. Собянин также поблагодарил педагогов за работу.

Мэр обратил внимание на то, что за последние 10 лет через столичные школы прошли порядка 1 миллиона человек, а за 20 лет – 2 миллиона. Таким образом, московские педагоги уже обучили целое новое поколение жителей столицы.

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