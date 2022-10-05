Адвокат рассказал, как поздравить учителя и не попасть в тюрьму за взятку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Платить большие деньги за подарок учителю не стоит. Чтобы поздравление не выглядело как взятка, стоимость презента не должна превышать трех тысяч рублей, сообщает Life.ru.

Адвокат Сергей Киреев подчеркнул, что любой сувенир меньше этой суммы не будет считаться взяткой, но если в обмен на такие же деньги учитель окажет какую-либо услугу, то "подарок" станет фактом преступления.

По словам педагога-консультанта по этикету и деловому протоколу Татьяны Николаевой, букет не должен поражать своим дорогим видом. Кроме того, она порекомендовала не усердствовать с оберточной бумагой. В некоторых случаях можно просто подарить открытку. Детям же эксперт посоветовала изготовить презент своими руками.

"Учителю сложно нести цветы домой одному, поэтому, возможно, стоит от класса один букет подарить. Поздравить учителя нужно, конечно, обязательно, но с подарками, исключая сделанные своими руками, не стоит усердствовать", – отметила Николаева.

Ранее практикующий юрист Елена Николаева рассказала, что учителя могут уволить за публикацию информации в отношении сведений, охраняемых законом, или тех, которые педагог узнал на работе. Например, преподавателю нельзя размещать данные о хронической болезни воспитанника или ответы на те или иные экзамены.

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