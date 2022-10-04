Более 75% россиян доверяют итогам референдумов – ВЦИОМ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Большинство россиян (77%) доверяют итогам референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей. Такие данные представил ВЦИОМ.

Положительное мнение в связи с вхождением территорий в состав России высказали 52% опрошенных. Около 23% отнеслись к событию скорее положительно. Отрицательный ответ дали 5% россиян. Определенно отрицательный ответ был получен от 6%, еще 12% высказали безразличие.

Также 43% считают референдумы полностью честными, еще 34% – скорее честными. 5% посчитали итоги нечестными, еще 6% – абсолютно нечестными.

О проведении референдумов знали 80%, показал опрос. При этом 16% слышали о подобных событиях, 4% узнали об этом только из опроса.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.

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