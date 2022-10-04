РФ непринципально признание референдумов в Донбассе Западом – Лавров

Фото: kremlin.ru
Для России неприниципиально признание прошедших в Донбассе референдумов Западом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Вместе с тем, отметил глава МИД, миру нужно понять новую реальность, которая была "неизбежна".
"Огромное количество юридических аргументов, включая ссылки на Устав ООН, где закреплен принцип равноправия и самоопределения народов, включая декларацию Генеральной ассамблеи, которая четко разъяснила, что все должны уважать территориальную целостность тех государств, которые имеют правительства, признающие право на самоопределение и представляющие весь народ, проживающий на территории той или иной страны", – приводит слова Лаврова ТАСС.
Министр добавил, что режим президента Украины Владимира Зеленского или экс-президента страны Петра Порошенко не соответствовал озвученным критериям.
Ранее Совет Федерации единогласно одобрил ратификацию договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Пределы новых субъектов будут определены границами территории, которые "существовали на день их образования и принятия в РФ".
С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.
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