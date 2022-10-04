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Общество

10:35

Путин призвал уделить особое внимание детям в четырех новых регионах РФ

властьобществодети

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин призвал уделять особое внимание сохранению жизни и здоровья детей в четырех новых регионах страны. Об этом он заявил на XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

По словам президента, участникам съезда предстоит обсудить широкий круг вопросов госполитики в области охраны семьи, материнства и детства.

"Сегодня необходимо оперативно реагировать на ущемление прав детей, прорабатывать дополнительные меры по поддержке детей с ограниченными возможностями и, конечно, особое внимание следует уделить защите жизни и здоровья детей в донбасских народных республиках, на Херсонщине и в Запорожье", – сказал Путин.

Он призвал наладить четкое взаимодействие с местными администрациями, контролировать своевременное предоставление медицинской и психологической помощи нуждающимся.

Ранее Госдума, а за ней Совет Федерации приняли закон вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Со дня принятия регионов в состав РФ и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

До 1 июня 2023 года в новых регионах будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, а во время переходного периода появятся органы прокуратуры и будет обеспечено функционирование судебной системы РФ.

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