В МИД РФ назвали сроки, в которые жители новых регионов должны определиться с гражданством

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителям вошедших в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, находящихся за границей, необходимо определиться по вопросу смены гражданства в течение месяца, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор", – сообщил он РИА Новости.

Замглавы ведомства напомнил, что проживающим на территории новых регионов выдача российских паспортов будет осуществляться в ускоренном режиме.

Ранее Госдума приняла закон вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Со дня принятия регионов в состав РФ и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. До 1 июня 2023 года в новых регионах будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, а во время переходного периода появятся органы прокуратуры и будет обеспечено функционирование судебной системы РФ.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.



В ГД одобрили проект закона о принятии в РФ четырех новых регионов

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