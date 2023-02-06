Погибший в ДТП заслуженный артист РФ Пускепалис посмертно удостоен Ордена мужества

Фото: ТАСС/Елена Березиина

Погибший в ДТП в Ярославской области заслуженный артист России Сергей Пускепалис посмертно удостоен Ордена мужества. Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Пускепалиса Сергея Витауто – художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова, Ярославская область (посмертно)", – указано в документе.

Сергей Пускепалис погиб 20 сентября 2022 года, перегоняя автомобиль в Донецк. Авария произошла в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры".

Владимир Путин принес соболезнования родным, близким и коллегам актера.

Президент отметил, что Пускепалис был верен высоким нравственным ценностям и идеалам патриотизма, поддерживал соотечественников и был рядом с жителями Донбасса в трудные времена.



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