Путин присвоил звание Героя РФ старшине Сафину

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации Алмазу Сафину. Информация об указе опубликована на официальном сайте Кремля.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащего удостоили звания посмертно.

Ранее сообщалось, что глава государства наградил заместителя командующего Объединенной группировкой российских войск на Украине Героя РФ Сергея Суровикина орденом Святого Георгия III степени.

Военнослужащего отметили наградой за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность.

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