04 января, 23:08Происшествия
Путин наградит спасавших сослуживцев военных в Макеевке – Пушилин
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин принял решение наградить шестерых военных, которые спасали сослуживцев после удара HIMARS в Макеевке. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале WarGonzo.
"Когда прилетели HIMARS, те ребята, которые были в состоянии, смогли отдышаться, сразу бросались и опять вытаскивали людей. Насколько я понимаю, президентом уже принято решение о награждении шести человек, это по кому есть информация", – поделился Пушилин.
В ночь на 1 января украинская сторона атаковала шестью снарядами РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских военных частей в районе Макеевки. Из-за удара скончались 89 военнослужащих.
По информации российского военного ведомства, главной причиной произошедшего стало использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.
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