Президент Республики Сербской Додик сообщил о планах посетить Москву

Фото: kremlin.ru

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил, что планирует дважды посетить РФ. Первая поездка состоится уже в ближайшее время, а вторая – в октябре. В рамках второго визита Додик собирается встретиться с Владимиром Путиным.

"Я вскоре поеду в Москву, там проведу встречи с влиятельными людьми. Думаю, что где-то в октябре снова отправлюсь в Россию и смогу вновь встретиться с президентом России", – приводит РИА Новости слова главы Республики Сербской.

Он уточнил, что цель первой поездки будет состоять в подготовке к Генассамблее ООН. В частности, Додик призывает Москву поддержать Республику Сербскую в стремлении провести референдум и обрести независимость.

"Мы не считаем, что референдум может подорвать мир и стабильность. Важно, чтобы у нас было политическое право как у государствообразующего народа выйти на референдум и выразить свое мнение по этому вопросу", – добавил политик.

В феврале суд Боснии и Герцеговины в Сараево приговорил Додика к одному году лишения свободы и 6 годам запрета на занятие государственных и муниципальных должностей за неподчинение неутвержденному ООН Высокому представителю Кристиану Шмидту.

Позже сам Додик рассказал, что в Боснию и Герцеговину было переброшено подразделение британских военных, которые должны были его устранить под предлогом оказания сопротивления при задержании.