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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что пригласит Владимира Путина в Баня-Луку, как только позволит обстановка.

"Я ранее приглашал Владимира Владимировича Путина посетить Республику Сербскую, Баня-Луку. Но все мы прекрасно знаем обстановку, в которой сейчас находится мир", – заявил Додик РИА Новости.

Политик пояснил, что Республика Сербская БиГ в настоящее время окружена странами Евросоюза и НАТО, поэтому он пообещал вернуться к вопросу визита президента России позже, "когда глобально ситуация изменится".

"Сейчас мы должны быть реалистами", – добавил Додик, находящийся в Москве по случаю 80-летия Победы.

Ранее западные СМИ писали, что присутствие мировых лидеров на параде Победы в Москве является провалом для Запада и победой для руководства России. Например, газета El Pais отмечала, что событие продемонстрировало миру, что Путин не одинок.