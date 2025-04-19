Додик заявил, что Великобритания готовила его ликвидацию при попытке задержания

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Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что в Боснию и Герцеговину (БиГ) было переброшено подразделение британских военных, которые должны были его устранить под предлогом оказания сопротивления при задержании. Его слова передает РИА Новости.

По словам Додика, такие сведения ему передали премьер и три президента стран Европы.

"Мне сказали, что в БиГ было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задержать меня, а "грохнуть" под предлогом "оказания сопротивления", очевидно по мафиозному принципу", – подчеркнул глава Республики Сербской.

Как отметил Додик, политики из Брюсселя предлагали ему уйти из политики.

"Этого кино они не увидят. Не отступлю даже при условии, что прибудет НАТО меня задерживать", – добавил он.

В августе 2023 года прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения Додику в том, что он подписал указ, который утвердил закон, принятый парламентом Республики Сербской. Этот закон признает недействительными решения конституционного суда БиГ на территории Республики Сербской. Таким образом, Додик не выполнил требования неутвержденного ООН Высокого представителя Боснии и Герцеговины Кристиана Шмидта.

26 февраля этого года суд БиГ в Сараеве приговорил Додика к одному году лишения свободы. Кроме того, ему в течение шести лет запрещено занимать государственные и муниципальные должности за неподчинение Шмидту.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает приговор президенту Республики Сербской и считает его политическим. По его мнению, это решение может спровоцировать дестабилизацию на всем Балканском полуострове.

