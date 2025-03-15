В правительстве Сербии не исключили попытку захвата Додика военными ЕС

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Замглавы правительства Сербии Александр Вулин не исключил попытку захвата президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика ночью 16 марта. Это могут совершить силы военного контингента ЕС в стране (EUFOR) по плану западных спецслужб, заявил он в беседе с газетой "Вечерне новости".

"Если план западных спецслужб по развязыванию гражданской войны будет реализован сегодня, то ночью в Баня-Луке будет предпринята попытка арестовать Додика, Стевандича и Вишковича по ордеру, выданному судом БиГ", – подчеркнул Вулин.

В августе 2023 года прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения Додику в том, что он подписал указ, который утвердил закон, принятый парламентом Республики Сербской. Этот закон признает недействительными решения конституционного суда БиГ на территории Республики Сербской. Таким образом, Додик не выполнил требования неутвержденного ООН Высокого представителя Боснии и Герцеговины Кристиана Шмидта.

26 февраля этого года суд БиГ в Сараеве приговорил Додика к одному году лишения свободы. Кроме того, ему в течение шести лет запрещено занимать государственные и муниципальные должности за неподчинение Шмидту.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает приговор президенту Республики Сербской и считает его политическим. По его мнению, это решение может спровоцировать дестабилизацию на всем Балканском полуострове.

