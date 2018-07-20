Стали известны самые опасные приложения для смартфонов

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Эксперты по кибербезопасности рассказали о самых опасных мобильных приложениях, которые могут вызвать угрозу для корпоративных клиентов. Об этом сообщается в исследовании компании Appthority за второй квартал 2018 года.

На верхних строчках списка для iOS-устройств оказались мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger. В тройку лидеров попала навигационная программа Waze. Первые два сервиса также оказались на первых местах по уровню риска на смартфонах под управлением Android. На третьем месте здесь расположился мессенджер Telegram.

Facebook и WhatsApp досталось по 7 баллов из 10. Высокая оценка говорит о том, что они могут отправлять на серверы данные, связанные с предприятием, или же не соответствуют политикам безопасности.