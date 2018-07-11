В WhatsApp появилась новая функция

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WhatsApp ввел новую функцию, которая поможет бороться с фейками. Как сообщается на сайте мессенджера, в последней версии приложения появится пометка "пересланное сообщение".

"Благодаря этой пометке вы сможете понять, было ли отправленное вам сообщение действительно написано вашим другом или родственником, или они переслали вам сообщение, написанное кем-то другим", – пояснили представители сервиса.

Пользователям напомнили, что, пересылая сообщения другим пользователям, следует соблюдать осторожность. Блокировать нежелательный контакт или пожаловаться на спам можно в одно касание, подчеркнули в Whatsapp.

Ранее пользователям мессенджера позволили отказаться от автоматического сохранения присланных файлов в памяти устройств. Нововведение позволит экономить память гаджетов и повысит конфиденциальность данных.