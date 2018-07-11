В Facebook сознались в передаче данных Mail.Ru Group

11 июля, 16:58
Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
Известный российский холдинг Mail.ru Group попал в число компаний, которые получили доступ к данным пользователей соцсети Facebook, передает "Газета.ру".
"Нет оснований полагать, что Mail.ru Group использовала полученную информацию в ненадлежащих целях", – заявил вице-президент Facebook Име Арчибонг.
Компании-разработчики приложения соцсети имели доступ к данным о пользователях до 2015 года. В их распоряжении находилась информация об имени, поле, дате и месте рождения, а также настоящем местоположении людей. Также компании могли просматривать фотографий пользователей и определять, какие записи вызывают у них интерес.
После мая 2015 года Facebook заявил о прекращении доступа к личной информации. Однако недавно компания сообщила конгрессу США, что 61 компания по-прежнему имеет доступ к данным пользователей соцсети.
Ранее корпорацию Facebook оштрафовали из-за скандала по поводу сотрудничества с британской компанией Cambridge Analytica. Такое сотрудничество привело к утечке персональных данных миллионов пользователей соцсети.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: