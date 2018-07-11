В Facebook сознались в передаче данных Mail.Ru Group

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Известный российский холдинг Mail.ru Group попал в число компаний, которые получили доступ к данным пользователей соцсети Facebook, передает "Газета.ру".

"Нет оснований полагать, что Mail.ru Group использовала полученную информацию в ненадлежащих целях", – заявил вице-президент Facebook Име Арчибонг.

Компании-разработчики приложения соцсети имели доступ к данным о пользователях до 2015 года. В их распоряжении находилась информация об имени, поле, дате и месте рождения, а также настоящем местоположении людей. Также компании могли просматривать фотографий пользователей и определять, какие записи вызывают у них интерес.

После мая 2015 года Facebook заявил о прекращении доступа к личной информации. Однако недавно компания сообщила конгрессу США, что 61 компания по-прежнему имеет доступ к данным пользователей соцсети.

Ранее корпорацию Facebook оштрафовали из-за скандала по поводу сотрудничества с британской компанией Cambridge Analytica. Такое сотрудничество привело к утечке персональных данных миллионов пользователей соцсети.