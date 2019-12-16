Песков прокомментировал спор Rambler и Nginx

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Спор между компанией Rambler и сервером Nginx не относится к сфере компетенции Кремля. Решить этот конфликт должен суд. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это вопрос, который должен решаться в арбитраже. Если там есть уголовные элементы, то тогда другие форматы", – цитирует его Интерфакс.

Представитель Кремля добавил, что не знает всех деталей спора. При этом Песков выразил уверенность в том, что этот конфликт не повлияет на инвестиционный климат российского рынка высоких технологий.

В мае Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы отечественного сегмента Сети в случае его отключения от глобальной инфраструктуры.

В таком случае Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 года. Внутренние сети без выхода в интернет не попадают под действие закона.

