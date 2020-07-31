Apple откладывает выпуск новых iPhone

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Американская корпорация Apple откладывает выпуск новых моделей iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление финансового директора компании Луки Маэстри.

В ходе телефонной конференции после объявления финансовых результатов он отметил, что выпуск запланирован на несколько недель позже, чем обычно. В прошлом году новые модели были представлены в конце сентября, соответственно, в этом году их презентация ожидается в октябре.

Согласно финансовым показателям, в третьем квартале чистая прибыль Apple поднялась на 12% – до 11,253 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 11% – до 59,685 миллиарда долларов.

Ранее основатель месседжера Telegram Павел Дуров объяснил, как на пользователей Apple влияет 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений. Он перечислил семь причин, по которым комиссия Apple в App Store должна "волновать каждого владельца iPhone"