Пора заклеивать камеру? Instagram поймали на слежке за пользователями

Пользователи Instagram по всему миру неожиданно обнаружили, что приложение следит за ними, тайно активируя фронтальную камеру. Информация об этом всплыла совершенно случайно. Наш эксперт Николай Гринько разбирался, как защититься от слежки и поможет ли изолента на фронтальной камере сохранить приватность.



Некоторое время назад компания Apple начала готовить к выпуску новую версию операционной системы для iPhone – iOS 14. В общий доступ операционка пока не поступила, но ее бета-версия уже доступна для разработчиков и энтузиастов. Таким способом компания отлавливает различные баги и неисправности софта перед широким запуском.

Среди нововведений iOS 14 есть функция, позволяющая информировать пользователя о каждом включении камеры или микрофона гаджета. Установив операционную систему, пользователи с удивлением обнаружили, что индикатор включается при каждом запуске Instagram, даже если просто пролистывать в нем ленту фотографий.

Информация быстро распространилась по Сети, и представители Instagram сразу же заявили, что включение камеры происходит из-за ошибки в приложении, а на самом деле Instagram включает камеру только по желанию владельца смартфона.



Для решения проблемы пользователям посоветовали войти в настройки приложения и отключить доступ к камере.



Надо отметить, что Instagram – это далеко не первое и, судя по всему, не последнее приложение, которое обвиняют в слежке за пользователями. Самая свежая история такого рода произошла с TikTok – сервисом для создания и просмотра коротких видео, принадлежащим пекинской компании ByteDance.

Программисты, внимательно изучившие приложение, обнаружили, что оно собирает рекордное количество данных о пользователе: телефонный номер, тип процессора, объем памяти, данные обо всех установленных приложениях (даже удаленных), локальный IP, Mac-адрес, имя точки доступа Wi-Fi и геолокацию.



Этим все не ограничилось: спустя некоторое время выяснилось, что TikTok раз в секунду копирует текст из буфера обмена, а все полученные данные приложение отправляет в Сеть по незащищенным каналам.



Чем же закончилось громкое разоблачение? Удивительно, но ничем.



Пользователям сообщили, что сбор данных – нормальная практика, так поступают многие (если не все) другие приложения.

Судя по всему, шум вокруг слежки Instagram тоже ни к чему не приведет. Возможно, приложение начнет запрашивать доступ к камере при каждом включении, но, скорее всего, не произойдет и этого. Общая позиция производителей программ и гаджетов в отношении приватности такова: не хотите, чтобы за вами следили, – не пользуйтесь смартфоном. Хотите пользоваться – терпите слежку.

Немного странно, что общественность больше всего волнует именно доступ к камере. Люди боятся, что кто-нибудь получит доступ к их изображению, но при этом совершенно не заботятся о безопасности другой информации. Даже доступ каких-то приложений к микрофону беспокоит людей гораздо меньше, не говоря уже о тексте из буфера обмена. А ведь именно там могут оказаться, например, все данные вашей кредитной карты, которые вы вводили при совершении онлайн-покупки.



И еще немного конспирологической информации. В 2012 году компания Facebook приобрела Instagram за миллиард долларов. Ее владелец Марк Цукерберг неоднократно заявлял, что компания не собирает никакой пользовательской информации, а если и собирает, то очень немного.



Причем передается и хранится она в настолько зашифрованном виде, что даже у программистов компании нет возможности ее прочитать.



Однако несколько лет назад Сеть облетела фотография Цукерберга на рабочем месте, на которой внимательные пользователи разглядели кусочки черной изоленты, которыми он заклеил камеру и микрофон своего ноутбука.

Если уж даже сам владелец Facebook и Instagram осознает, что за ним может вестись слежка, то обычные пользователи, пожалуй, могут быть уверены в этом на сто процентов: за ними следят. Как с этим бороться – неизвестно. Не оклеивать же изолентой весь смартфон. Хотя...