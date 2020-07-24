Сооснователь Apple подал в суд на YouTube за мошеннические видеозаписи

Фото: АР/Marton Monus/MTI via AP

Сооснователь Apple Стив Возняк подал иск в Верховный суд штата Калифорния против платформы YouTube и концерна Google из-за мошеннических видео. Об этом сообщает РИА Новости.

"В YouTube выкладывается постоянный поток мошеннических видеороликов и рекламных акций, в которых ложно используются изображения и видеозаписи истца Стива Возняка и других известных предпринимателей в сфере технологий и которые обманывают пользователей YouTube на миллионы долларов", – указано в иске.

Помимо Возняка, в суд обратились еще 17 человек.

В роликах, о которых идет речь в исковом заявлении, мошенники предлагают пользователям переслать на определенный адрес биткоины, после чего сумма якобы удвоится.

По версии истцов, в YouTube знают о подобных случаях обмана зрителей, однако не убирают мошеннические видеоролики. Они намерены добиться того, чтобы видеохостинг оперативнее реагировал на клипы, обманывающие пользователей.

Похожую схему мошенники ранее использовали при атаке на сервис микроблогов Twitter. Тогда компания среагировала на жалобы и провела масштабное расследование. От действий взломщиков тогда пострадали экс-президент США Барак Обмана, миллиардеры Билл Гейтс и Майкл Блумберг, а также предприниматель Илон Маск.

