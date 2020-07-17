Хакеры атаковали около 130 аккаунтов в Twitter за неделю

09:16
Фото: depositphotos/pressmaster
Техподдержка компании Twitter объявила, что за последнюю неделю хакерским атакам подверглись не менее 130 аккаунтов в этой социальной сети. Об этом сообщает РИА Новости.
"Исходя из того, что нам известно на данный момент, нападавшие в той или иной степени совершили атаки в рамках этого инцидента в отношении примерно 130 аккаунтов", – рассказали в компании.
В Twitter подчеркнули, что злоумышленники смогли взять под контроль несколько аккаунтов и отправляли с них твиты. На время расследования загрузка данных в социальную сеть приостановлена.
Кроме того, в качестве защитной меры компания блокирует все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение последних 30 дней.
Специалисты компании устанавливают причины случившегося и находятся в контакте с пострадавшими.
В их число, тем временем, вошли бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, а также несколько известных компаний. В некоторых аккаунтах хакеры разместили сообщения о том, что выплатят перечислившим на указанный счет биткоины средства в двойном размере.
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