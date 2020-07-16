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16 июля, 20:20

ФБР расследует взлом аккаунтов крупных компаний и знаменитостей в Twitter

технологии происшествия за рубежом

Фото: depositphotos/Mactrunk

ФБР США расследует предполагаемый взлом аккаунтов крупных компаний и знаменитостей в Twitter, сообщает Reuters.

Вечером 15 июля на страницах нескольких крупных американских компаний и знаменитостей появились посты похожего содержания. В них предполагаемые мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. Таким образом, хакеры собрали не менее 110 тысяч долларов, уточняет Bloomberg.

В Twitter подтвердили скоординированный взлом аккаунтов. Компания немедленно заблокировала эти учетные записи и удалила твиты, отправленные злоумышленниками. Кроме того, временно был ограничен функционал многих других аккаунтов, чтобы лучше понять картину происшедшего.

В апреле стало известно, что в даркнете обнаружили более 4 тысяч аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom. Среди выставленных на продажу профилей 31 запись принадлежит пользователям с почтовым адресом в домене .ru.

До этого уже поступала информация о проблемах Zoom с безопасностью. Эксперты предложили пользоваться альтернативными сервисами: Google Meet, GoToMeeting, WebEx, BlueJeans и Microsoft Teams.

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