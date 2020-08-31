Магазины Москвы оштрафовали на 590 тыс рублей за некачественные школьные товары

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Роспотребнадзор по Москве выписал штрафы на 590 тысяч рублей магазинам, которые торговали некачественной школьной формой и канцелярскими принадлежностями. Об этом сообщает РИА Новости.

Проверки были организованы ведомством в преддверии 1 сентября. Кроме того, в столичное управление Роспотребнадзора поступило 13 обращений о продаже товаров ненадлежащего качества.

"В отношении 7 должностных и юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 590 000 рублей. Изъято из оборота 34 единицы школьной формы, проводятся проверки в отношении поставщиков и производителей (дистрибьютеров) некачественной продукции", – подчеркнули в организации.

Специалисты ведомства проверили 116 объектов, в число которых также вошли 36 сетевых магазинов. На 123 образца школьно-письменных принадлежностей пришлось 339 лабораторных исследований, еще 617 коснулись 285 образцов одежды и обуви для школьников.

Пять образцов школьных принадлежностей, как было установлено, не соответствуют требованиям технических регламентов – проверенная краска оказалась токсичной, а на ранцах не было светоотражающих элементов. Среди одежды эксперты выделили 38 образцов некачественных товаров.

Ранее стало известно, сколько придется потратить на школьный букет в преддверии 1 сентября. Согласно ценам на Рижском рынке, самый дешевый букет обойдется в 500 рублей, а стоимость больших начинается в районе 3 тысяч рублей.

Владимир Путин ранее подтвердил начало учебного года для школьников и студентов с 1 сентября. По его словам, решение принято на региональном и правительственном уровнях.

