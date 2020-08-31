Букетный период: во сколько обойдутся цветы на 1 сентября

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На Рижском рынке около цветочных лавок образовались большие очереди. Родители школьников в преддверии 1 сентября скупают букеты для детей, сообщает телеканал Москва 24.

Самый дешевый собранный букет обойдется в 500 рублей. Букеты средних размеров – 1500 рублей, а стоимость больших начинается от 3000 рублей. В розницу на рынке розы предлагают в основном за 80–200 рублей, но можно найти и за 35.

При этом многие родители отмечают, что покупка букетов на 1 сентября является уже важной традицией.

"У меня четыре школьника. Хочется праздника. Особенно в это 1 сентября", – поделилась одна из покупательниц.

"У нас внучка идет в первый класс. Поэтому с цветами, как положено первоклассникам", – рассказала еще одна покупательница.

А вот в магазинах Москвы можно купить розы по цене 59 рублей за штуку, гладиолусы – 199 рублей за штуку. Букеты в среднем стоят 2300 рублей. Также можно приобрести "сладкие" букеты за 1000 рублей и цветы в горшках по цене от 799 рублей.

Очереди накануне школьного праздника наблюдаются и в канцелярских магазинах, а также в салонах красоты, куда родители приводят детей на стрижки.

"Покупали канцелярские принадлежности, пришли стричь ребенка. Сейчас пойдем, будем уже морально готовиться. У нас очень много дел: повторить тренировки, подготовиться к школе, родительские собрания разные", – отметила мама одной из школьниц.

В самих школах также провели подготовку к учебному году. В образовательных учреждениях закупили маски, установили санитайзеры.

"Детям нужно понимать, что у них не должно быть тесных контактов с одноклассниками, потому что коронавирус передается при тесном контакте. Маски носить детям необязательно, старшеклассники могут носить маски по желанию. Детей нужно научить мыть руки, если нет возможности носить с собой влажные салфетки. Когда ребенок приходит домой, он обязательно должен промывать носоглотку различными растворами, чтобы вымывать вирус", – рассказал врач-педиатр, врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Ранее сообщалось, что все сотрудники сферы образования сдали тесты на COVID-19. По результатам у 13,3 процента тестируемых обнаружены антитела.