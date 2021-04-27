Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор напомнил, что хороший шашлык можно сделать из мяса соответствующего качества, а также грамотно подобранного маринада. Об этом сообщается на сайте службы.

Там также отметили, что мясо опасно приобретать на уличных лотках в местах несанкционированной торговли, а также вдоль дорог. У продавцов такой продукции отсутствуют документы, которые подтверждают происхождение мяса и здоровье животного перед забоем.

Покупать мясо лучше в магазине или на рынке, где за контролем качества и эпидемиологическим благополучием следят эксперты ветеринарно-санитарной лаборатории рынка.

Наиболее достоверный способ определить свежесть мяса – надавить на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму – мясо свежее. Полежав дольше положенного срока при комнатной температуре или в охлажденном виде, мясо может потерять плотную структуру из-за разрыхления волокон.

Кроме того, цвет мяса может быть от светло-красного до темно-бордового, данный параметр зависит от возраста животного. На свежем мясе не должно быть обширных темных пятен, они могут появиться, когда продукт лежит более суток при комнатной температуре.

Также отмечается, что на ощупь свежее мясо чуть влажное и гладкое. Если сделать небольшой надрез и надавить, то из него должен пойти прозрачный алый сок. В свою очередь, у несвежего мяса сок мутный, поверхность может быть как вообще сухой, так и слишком влажной и липкой.

Ранее сообщалось, что в России средний чек на покупку необходимых для приготовления шашлыка товаров увеличился за год на четверть.