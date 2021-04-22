В мясной ассоциации рассказали, как сэкономить при выборе мяса для шашлыка

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Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал Москве 24, как выбрать хорошее мясо для шашлыка и сохранить при этом деньги в кошельке.
Ранее сообщалось, что усредненный чек на покупку необходимых для приготовления шашлыка товаров в России увеличился на четверть за год. В частности, мангал подорожал на 48% (до 977 рублей), шампуры – на 5% (до 254 рублей), розжиг – на 43% (до 195 рублей). Готовый набор мяса обойдется в 304 рубля – это дороже на 15%, чем в 2020 году. Сегодня стоимость такого "шашлычного набора" составляет 1 958 рублей.
По словам Юшина, скачок цены на мясо произошел из-за повышения себестоимости производства мясной продукции. За прошедший год в среднем рост составил порядка 20–25%.
"Все прекрасно знают, что выросли в цене практически все зерновые и масличные культуры. Соответственно, подорожали корма. От 30 до 250% за год выросли цены на аминокислоты, витамины, которые являются неотъемлемой частью качественных комбикормов. Подорожали ветеринарные препараты, упаковка", – пояснил эксперт.
Собеседник Москвы 24 пояснил, что для качественного шашлыка больше всего подходит свиная шейка. Однако, чтобы сэкономить, можно купить и другие части туши, уточнил он.
"У свиньи есть лопатка, окорок, грудинка – если их хорошо мариновать, то они будут такими же нежными и вкусными, ничуть не хуже", – подчеркнул Юшин.
Кроме того, эксперт посоветовал приобретать мясо или готовый шашлык в сетевых магазинах, потому что там хорошо обеспечивают безопасность продаваемой продукции как во время ее хранения, так и реализации. Также в супермаркетах приближенная к объективной цена на мясо, полагает специалист.
Также для экономии денег он посоветовал все-таки покупать мясо отдельно и мариновать его самостоятельно дома. По мнению Юшина, это недолго и несложно: для маринада подойдут обычный лук и лимон.
Ранее в МЧС напомнили москвичам, что разведение костров и открытого огня, в том числе для приготовления шашлыков, вне специальных зон запрещено. В ведомстве подчеркнули, что вероятность возникновения пожаров весной и летом значительно увеличивается.
Вместе с тем большая их часть происходит из-за несоблюдения простых правил безопасности. Использовать мангалы и решетки разрешено исключительно в границах пикниковых зон, а за разведение огня в неположенном месте грозит штраф.
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