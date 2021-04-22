В мясной ассоциации рассказали, как сэкономить при выборе мяса для шашлыка

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Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал Москве 24, как выбрать хорошее мясо для шашлыка и сохранить при этом деньги в кошельке.

Ранее сообщалось, что усредненный чек на покупку необходимых для приготовления шашлыка товаров в России увеличился на четверть за год. В частности, мангал подорожал на 48% (до 977 рублей), шампуры – на 5% (до 254 рублей), розжиг – на 43% (до 195 рублей). Готовый набор мяса обойдется в 304 рубля – это дороже на 15%, чем в 2020 году. Сегодня стоимость такого "шашлычного набора" составляет 1 958 рублей.

По словам Юшина, скачок цены на мясо произошел из-за повышения себестоимости производства мясной продукции. За прошедший год в среднем рост составил порядка 20–25%.

"Все прекрасно знают, что выросли в цене практически все зерновые и масличные культуры. Соответственно, подорожали корма. От 30 до 250% за год выросли цены на аминокислоты, витамины, которые являются неотъемлемой частью качественных комбикормов. Подорожали ветеринарные препараты, упаковка", – пояснил эксперт.





Сергей Юшин руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Спрос на мясо не только не падает, но и растет. Люди выбирают мясо вместо других продуктов, которые больше подорожали или существенно дороже, чем мясо, например та же рыба.

Собеседник Москвы 24 пояснил, что для качественного шашлыка больше всего подходит свиная шейка. Однако, чтобы сэкономить, можно купить и другие части туши, уточнил он.

"У свиньи есть лопатка, окорок, грудинка – если их хорошо мариновать, то они будут такими же нежными и вкусными, ничуть не хуже", – подчеркнул Юшин.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Кроме того, эксперт посоветовал приобретать мясо или готовый шашлык в сетевых магазинах, потому что там хорошо обеспечивают безопасность продаваемой продукции как во время ее хранения, так и реализации. Также в супермаркетах приближенная к объективной цена на мясо, полагает специалист.





Сергей Юшин руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Но это не значит, что нельзя покупать мясо на рынке. Нужно просто смотреть, соблюдаются ли температурные условия хранения этого мяса. Ведь когда оно замариновано, то все процессы роста опасной микрофлоры ускоряются. Я предпочитаю шашлык покупать либо в вакуумной упаковке, либо в герметичной посуде.

Также для экономии денег он посоветовал все-таки покупать мясо отдельно и мариновать его самостоятельно дома. По мнению Юшина, это недолго и несложно: для маринада подойдут обычный лук и лимон.

Ранее в МЧС напомнили москвичам, что разведение костров и открытого огня, в том числе для приготовления шашлыков, вне специальных зон запрещено. В ведомстве подчеркнули, что вероятность возникновения пожаров весной и летом значительно увеличивается.

Вместе с тем большая их часть происходит из-за несоблюдения простых правил безопасности. Использовать мангалы и решетки разрешено исключительно в границах пикниковых зон, а за разведение огня в неположенном месте грозит штраф.