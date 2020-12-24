Эксперт рассказал, какую селедку лучше не покупать

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Исполнительный директор "Рыбной ассоциации" Александр Фомин советует покупать цельную селедку, а при выборе рыбы обратить внимание на условия, в которых она хранилась. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По его словам, цельная рыба без специй и соусов лучше всего подходит для приготовления традиционной новогодней селедки под шубой. Фомин отметил, что рыбина должна быть упругой и крепкой на ощупь.

"Для селедки под шубой вряд ли нужны какие-то соусы и добавки, вам нужна просто соленая классическая селедка. В той сельди, которая кусочками продается в банках, бывает еще и масло, но это не так страшно. Но если в рыбе в качестве добавок – сорбиновая или бензойная кислота, она точно не нужна", – заявил он.

Эксперт уточнил, что слабосоленая сельдь, которой многие отдают предпочтение, хранится недолго и быстро портится. Разделанная же селедка в упаковке может храниться от 30 до 45 суток в зависимости от того, как именно она упакована.

"Если вакуумная упаковка, то хранится, соответственно, дольше. Если селедка в банке просто закрыта крышкой, то ее можно есть не более месяца с даты изготовления. А дальше начинаются "пляски". Мы не знаем, в каких условиях она хранилась, температура должна быть, как в холодильнике, не выше 5 градусов", – отметил Фомин.

Он предупредил, что необходимо оценить место, где селедка хранится в магазине, и если условия и температура хранения рыбы вызывают доверие, то ее можно брать даже в последний день перед окончанием срока годности. Самой же лучшей упаковкой, по мнению Фомина, является вакуумная полиэтиленовая, поскольку в ней филе сельди не соприкасается с кислородом. Однако самым распространенным видом упаковки является пластиковая банка.

"В этом случае надо смотреть, чтобы емкость была герметичной и из нее ничего не вытекало. И главная рекомендация – доверять проверенным брендам, которые много лет на рынке и дорожат своей репутацией", – подчеркнул Фомин.

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