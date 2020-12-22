Врач рассказала, сколько можно хранить заправленные салаты при комнатной температуре

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Заправленные салаты при комнатной температуре можно хранить не более двух часов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инфекциониста столичного департамента здравоохранения Светлану Сметанину.
Она отметила, что каждый приготовленный салат является благоприятной средой для развития микроорганизмов. В связи с этим салаты стоит заправлять перед подачей на стол, подчеркнула она.
"Салат заправленный может храниться не более двух часов. Готовые заправленные салаты можно хранить в холодильнике, но температура должна быть от плюс 2 до плюс 6, тогда хранение салата не более суток", – заявила инфекционист.
Она сообщила, что готовые блюда необходимо хранить по принципу товарного соседства. Сметанина посоветовала хранить на разных полках приготовленные и сырые продукты.
Ранее диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова заявила, что за праздничным столом можно себе позволить два-три бутерброда с маслом и икрой. При этом, чтобы избежать излишней калорийности, можно себе позволить еще немного шампанского и салата.
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