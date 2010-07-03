Ресторатор прокомментировал сообщения о происхождении борща

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Шеф-повар и ресторатор Алексей Зимин посчитал борщ общеславянским достоянием. Таким образом он прокомментировал публикацию BBC о том, что борщ превратился в орудие российской военной пропаганды.

"Это общеславянское достояние. Это в такой "седой" древности возникло, что не было еще такого разделения народов, как сейчас. Во-вторых, сохранение борща на территории Польши и Литвы в качестве самостоятельного блюда, тоже вполне это подтверждает", – подчеркнул эксперт в интервью ИА "НСН".

Ранее британские журналисты обратили внимание на пост, появившийся в Twitter-аккаунте Russia, связанном с МИД России. В публикации говорилось, что борщ является одним из самых известных и любимых блюд русской кухни. Пост вызвал негативную реакцию украинских пользователей социальной сети. В статье BBC подчеркивалось, что "для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени".

Ранее блогеры сравнили цены на продукты в Саратове и Киеве. Выяснилось, что базовые продукты питания на Украине стоят дороже, чем в России, и значительная часть потребительской корзины также обходится дороже.

