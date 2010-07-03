В интернете сравнили российские и украинские цены на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Базовые продукты в России стоят дешевле, чем на Украине. Об этом сказано в видеоролике, опубликованном в YouTube.

В видео сравниваются цены в двух странах. Съемки проводились в Саратове и Киеве, сообщает "Вечерняя Москва".

Минимальная стоимость килограмма картофеля на Украине составляет 14 гривен (примерно 39 рублей). В России он стоит от 12 рублей. Один литр молока в Саратове стоит минимум 41 рубль 90 копеек, в Киеве – 18,16 гривны (чуть больше 47 рублей). Макароны в России стоят выше 50 рублей, на Украине – от 42,53 гривны (111 рублей).

Таким образом, базовые продукты питания на Украине стоят дороже, чем в России, и значительная часть потребительской корзины также обходится дороже.

В комментариях пользователи отреагировали скорее с негодованием. "Что вы цены сравниваете. Сравните зарплаты и пенсии, и коммунальные услуги, вот тогда все встанет на свои места", "Цены – плюс-минус как в Германии", "В общем, более-менее цены равные, а вот зарплаты – вряд ли", "Картошка на Украине дорогая, потому что посевные площади отдали под экспортные культуры", – пишут люди.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли заявила, что по итогам 2019 года рост цен на продукты питания составит 3–3,5%. По данным АКОРТ, заметно подорожают яйца, сахар и мясо птицы. Однако рост их цены не превысит уровень инфляции.

