Диетолог назвала самый полезный орех

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Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что миндаль является самым полезным орехом. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"По содержанию относительно жиров и по наполнению минеральными веществами лидирует миндаль. В его составе очень много магния и цинка. Он полезен, по сути, каждому и крайне редко попадает в зону непереносимости", – рассказала специалист.
По ее словам, также полезны пекан, макадамия и грецкий орех.
Королева подчеркнула, что съедать нужно не более горсти орехов в день, чтобы получить пользу.
"Но орехи надо правильно подготовить. Сырые или подсушенные орехи рекомендуется замочить на ночь холодной водой. Утром промойте проточной водой, подсушите салфеткой – и будет прекрасный перекус", – рассказала диетолог.
Она отметила, что в воде у орехов активизируются ферменты, что благотворно сказывается на их усвоении.
Ранее сообщалось, что биологи из Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева путем селекции вывели два новых сорта грецкого ореха, плоды которых можно расколоть рукой. Отмечается, что орехи обладают приятным вкусом и не горчат.
Новые сорта были выведены за счет перекрестного опыления, которое проводилось в Ботаническом саду на коллекционном участке, насчитывающем уже более 900 деревьев грецкого ореха.
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