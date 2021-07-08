Российские ученые вывели грецкие орехи, которые можно расколоть рукой

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Биологи из Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева путем селекции вывели два новых сорта грецкого ореха, плоды которых можно расколоть рукой. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

"Выведенные в Ботаническом саду Самарского университета два новых сорта ореха грецкого достаточно устойчивы к климатическим условиям Среднего Поволжья. <...> Кроме того, самарские орехи легко раскалываются при несильном нажатии и их можно расколоть, буквально просто сжав в руке", – говорится в сообщении.

Уточняется, что деревья способны выдержать морозы и засуху, весенние и осенние заморозки, а их плоды созревают в сентябре – начале октября. Отмечается, что орехи обладают приятным вкусом и не горчат.

Новые сорта были выведены за счет перекрестного опыления, которое проводилось в Ботаническом саду на коллекционном участке, насчитывающем уже более 900 деревьев грецкого ореха.

Ранее сибирские ученые представили огурцы белого цвета. Уточнялось, что они богаты йодом, а также каротиноидами – природными химическими соединениями, которые повышают иммунитет, защищают мембраны клеток от разрушения, предотвращают мутации в ДНК клетки и нормализуют обмен веществ.

Кроме того, данный сорт овоща неприхотлив: его можно выращивать как на открытом грунте, так и в теплице, он также способен прижиться в большинстве регионов европейской части России.

