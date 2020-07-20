Ученые вывели мышей для исследования вакцин от коронавируса

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Для исследования вакцин от COVID-19 ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук создали трансгенных мышей, сообщает РИА Новости.

Данные особи восприимчивы к новому коронавирусу и пригодны для проведения испытания вакцин и лекарственных препаратов для борьбы с этим опасным заболеванием, считают ученые.

Директор института, член-корреспондент РАН Алексей Кочетов отметил, что специалисты смогут быстро обеспечивать генетическими моделями проведение испытаний лекарственных препаратов и в случае возникновения других эпидемиологических угроз.

Ранее стало известно, что в России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Выписана последняя группа участников, тестировавших вакцину.