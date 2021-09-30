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Москва 24

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Общество

12:30

Врач рассказал, можно ли делать прививку от COVID-19 после пересадки органов

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Людям, которые перенесли трансплантацию органов, можно и нужно делать прививку от коронавирусной инфекции, рассказал академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

"Да, ему можно прививаться и нужно, но нужно выбрать тот момент, тот иммунный статус его, который меняется в зависимости от дозировок лекарств, когда эта прививка будет эффективна", – цитирует Готье РИА Новости.

По его словам, если пациент принимает препараты, влияющие на иммунитет, то вакцинация не будет эффективна, однако прививка не нанесет вред.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о новой вакцине от COVID-19. По словам эксперта, "Бетувакс" будет отличаться от других отечественных препаратов способом доставки антигена.

Сообщалось, что у вакцины почти не будет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости.

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