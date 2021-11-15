В России выявили 38 420 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 38 420 новых случаев коронавируса. В 2 664 (6,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 3 789 случаев, на Санкт-Петербург – 2 968, на Московскую область – 2 666, на Самарскую область – 1 789, на Республику Крым – 860, на Нижегородскую область – 779, на Воронежскую область – 758, на Свердловскую область – 725, на Красноярский край – 721, на Пермский край – 697, на Башкирию – 676, на Ростовскую область – 652.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 9 109 094 случая коронавирусной инфекции. Наименьший прирост наблюдается в Калмыкии, Москве, Республике Алтай, Сахалинской области и Камчатском крае.

За последние сутки в стране подтверждено 1 211 смертей, за весь период пандемии умерли 256 597 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 27 972 человека, за все время – 7 812 557.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о более стремительном распространении нынешней волны коронавируса в России. По его словам, фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении "уханьского" штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения.

