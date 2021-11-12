Путин допустил появление более опасных штаммов коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В мире сохраняется вероятность возникновения новых, более опасных штаммов коронавируса, считает Владимир Путин. Такое мнение он озвучил, выступая по видеосвязи в ходе саммита "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества".

"Без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией, делать все необходимое, чтобы укрепить системы здравоохранения наших стран, улучшить их ресурсное, технологическое обеспечение", – отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что решению таких задач могло бы поспособствовать качественное наращивание международного сотрудничества в медицинской и фармацевтической сферах.

Ранее стало известно, что Россия представила ЕС проект технического "контрольного листа", который позволит проверить техническую совместимость системы контроля над вакцинацией РФ с системой EUDCC. В ближайшее время планируется подача официальной заявки о признании эквивалентности российских и европейских сертификатов о вакцинации от коронавируса.

