В 12 регионах РФ сложилась напряженная ситуация с медицинским кислородом

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в 12 российских субъектах сложилась напряженная ситуация с медицинским кислородом. Об этом он заявил в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

"Напряженная ситуация, где мы прогнозируем запас кислорода до двух суток", – уточнил министр.

Ранее на заседании Мурашко заявил о более стремительном распространении нынешней волны коронавируса в России. По его словам, фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении "уханьского" штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения.

Также министр сообщил, что в больницах РФ от коронавируса лечатся 258 тысяч человек. Из них 30 тысяч находятся в тяжелом состоянии, а 7 тысяч пациентов подключены к ИВЛ.