В 12 регионах РФ сложилась напряженная ситуация с медицинским кислородом

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в 12 российских субъектах сложилась напряженная ситуация с медицинским кислородом. Об этом он заявил в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.
"Напряженная ситуация, где мы прогнозируем запас кислорода до двух суток", – уточнил министр.
Ранее на заседании Мурашко заявил о более стремительном распространении нынешней волны коронавируса в России. По его словам, фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении "уханьского" штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения.
Также министр сообщил, что в больницах РФ от коронавируса лечатся 258 тысяч человек. Из них 30 тысяч находятся в тяжелом состоянии, а 7 тысяч пациентов подключены к ИВЛ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: