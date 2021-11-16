Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 16 ноября россияне могут получать бумажные сертификаты о прививке против COVID-19 или перенесенном заболевании в многофункциональных центрах (МФЦ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он распорядился проработать все технические аспекты, чтобы граждане имели возможность пользоваться услугой быстро и без сбоев.

Ранее при вакцинации от коронавируса, а также при наличии медотвода или перенесенном заболевании россияне получали бумажную справку, а QR-код автоматически отображался на портале госуслуг.

Новая услуга, позволяющая получить бумажный сертификат, прежде всего будет актуальна для граждан, не зарегистрированных на портале госуслуг, либо не имеющих возможности самостоятельно распечатать документ. Для получения выписки необходимо подать соответствующее заявление в МФЦ.

Сертификат с QR-кодом будет действовать как в электронном, так и в бумажном виде.

Ранее сообщалось, что в сертификаты вакцинации от COVID-19 могут добавить фотографии. По мнению авторов инициативы, такая мера ускорит проверку документа и позволит исключить необходимость предъявления паспорта.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что сертификат о вакцинации от коронавируса должен стать таким же документом, как паспорт, подчеркнув, что приоритетная задача на данный момент – максимально быстрое формирование коллективного иммунитета к COVID-19.

