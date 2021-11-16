Эксперты рассказали, как пересчитать антитела к коронавирусу по шкале ВОЗ

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Эксперты рассказали, как перевести результаты теста на антитела к COVID-19 в международные единицы. Об этом сообщает газета "Известия".

Всемирной организацией здравоохранения был принят международный стандарт измерения антител – BAU/миллилитр. Росздравнадзор составил список из шести тестов, для которых официально получен коэффициент пересчета в единицы ВОЗ.

При этом в РФ распространены три системы тестов – их производят итальянская компания "ДиаСорин", немецкая "Рош Диагностике" и ирландская "Эбботт". Результат "ДиаСорин" переводится в BAU/мл умножением на 2,6, "Эбботт" – умножением на 0,142, а "Рош Диагностике" – делением BAU/мл на 0,972.

Вирусолог Геогргий Скрбяин объяснил, что приведение результатов к единой системе значительно облегчит жизнь пациентам и врачам.

"Если объяснять метафорично, разные организации измеряют количество антител к SARS-CoV-2 в разных единицах. И вполне может получиться так, что значение 13, полученное с помощью одного теста, больше значения 300, полученного с помощью другой системы", – отметил Скрябин.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Сантьяго Мас-Кома рассказал, что после вакцинации люди теряют бдительность и перестают соблюдать меры безопасности, из-за чего возрастает число зараженных коронавирусом. По его словам, после прививки люди считают, что получили абсолютную защиту, поэтому перестают соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

