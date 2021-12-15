В Минздраве рассказали об основных проявлениях постковидного синдрома

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Россиянам назвали основные проявления постковидного синдрома. Их перечислил главный психиатр Минздрава РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе в интервью РБК.

Специалист напомнил, что коронавирус оказывает влияние на центральную нервную систему. При этом сразу после выздоровления человек не ощущает никаких последствий болезни. Кекелидзе объяснил, что пациент на данном этапе не способен адекватно оценивать свои функции.

В частности, у некоторых спортсменов после заболевания появляется одышка спустя несколько минут после начала тренировок. Проявлением постковидного синдрома также могут стать частичная амнезия и чрезмерная раздражительность.

Помимо прочего, коронавирус способен оказывать воздействие на мозг человека.

"Условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. <...> Куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет", – заявил специалист.

Кекелидзе продолжил, что вирус в некоторых случаях вызывает нарушение гематоэнцефалического барьера.

"Гематоэнцефалический барьер – это такой барьер, так мы устроены, что не все, что в крови, проникает в мозг", – объяснил врач.

Ранее врач-невролог рассказал, что одним из последствий коронавируса может стать заикание. Он уточнил, что его развитие после COVID-19 обусловлено поражениями нервной ткани, отвечающей за речевые центры человека.