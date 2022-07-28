Эксперт рассказал, при каких обстоятельствах "Северный поток" прекратит работу

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При невыполнении компанией Siemens своих обязательств по ремонту турбин для газопровода "Северный поток" его работа может полностью остановиться, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Он пояснил, что 6 турбин большой мощности и две меньшего объема стоят на "Северном потоке". При этом две большие турбины Siemens выведены из эксплуатации, одна сейчас находится в Германии (ее ремонтировали в Канаде), еще 5 ждут ремонта уже в Ленинградской области на газокомпрессорной станции "Портовая".

"Но у этих двух маленьких турбин тоже ресурс не безграничен, если Siemens не будет выполнять свои обязательства по обслуживанию двигателей, то когда-нибудь они остановятся. А значит, весь "Северный поток" встанет, и это будет дефицит", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Эксперт не исключил роста цен выше 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров.

По его словам, транзит газа через станцию "Суджа" снизился со 109 до 42 миллионов кубометров в сутки.

"А если Украина потеряет контроль над территорией, где идет второй газопровод, который работает, тогда они вообще откажутся экспортировать газ, и в Европе дефицит топлива станет еще больше", – отметил Юшков.

Ранее зампред правления холдинга "Газпром" Виталий Маркелов заявил, что компания Siemens не выполняет работы по ремонту турбин для подачи газа через газопровод "Северный поток". При этом до введения санкций холдинг не фиксировал проблем с получением агрегатов после ремонта.

В середине июня "Газпром" объявил о сокращении суточного объема поставок по "Северному потоку" более чем в полтора раза. В компании объяснили это задержкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.

25 июля стало известно, что Siemens Energy передала "Газпрому" экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для "Северного потока" до конца 2024 года. В этот же день российская компания объявила об остановке эксплуатации еще одного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" из-за завершения срока межремонтной наработки до капремонта.

В результате с 27 июля средняя суточная производительность станции составит до 33 миллионов кубометров газа.

