Премьер Саксонии заявил, что ФРГ не сможет отказаться от газа из РФ в ближайшие 5 лет

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Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, заявил в беседе с газетой Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

По его мнению, необходимо использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля.

Также Кречмер заявил, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырье из России".

Ранее жители немецкого города Байройт освистали министра экономики Германии Роберта Хабека во время его выступления. Хабек говорил о противостоянии с Россией, поставках вооружений Украине, инфляции и энергетическом кризисе в Германии. В руках у митингующих были транспаранты с оскорбительными фразами в адрес министра.

До этого сообщалось, что читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали реакцию министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана. Ранее политик возмутилась тем, что Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировался с Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. Она назвала данный снимок "вызовом для НАТО".

Ситуация в международных отношениях накалилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

