Сенатор Джабаров ответил на предложение Нуланд об ослаблении санкций взамен на вывод войск

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров в своем телеграм-канале ответил на предложение замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о смягчении антироссийских санкций в обмен на вывод войск РФ с территории Украины и возвращение присоединенных территорий.

Сенатор заявил, что подобные слова вызывают раздражение. Также он отметил, что путем выступлений с бессмысленными и заведомо нереализуемыми предложениями Запад пытается выиграть дополнительное время для дальнейшей милитаризации Киева.

Джабаров назвал Нуланд "сценаристом украинского майдана 2014 года" и удивился тому, как она может предлагать подобное.

"Интересно, с чего бы России выводить свои вооруженные силы со своих территорий (Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. – Прим. ред.)?" – написал он.

Также политик обратил внимание на то, что ранее для усиления военного потенциала Украины западные политики затянули РФ в "ловушку" Минских соглашений.

"И сейчас, увидев, как наливается мощью российская армия, как в пользу нашей страны меняется стратегическая обстановка в зоне СВО, вновь заговорили о переговорах на заведомо невыполнимых условиях", – говорится в сообщении Джабарова.

Нуланд заявила, что Белый дом готов смягчить санкционное давление в отношении России, если стороны украинского конфликта сядут за стол переговоров. Она также заявила, что госсекретарь Энтони Блинкен также выступил бы в поддержку этого решения.

Поставки иностранной техники Киеву не вынудят РФ отказаться от целей СВО – Гаврилов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!