Центробанк РФ ужесточит регулирование ипотечного кредитования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центрбанк РФ с 1 мая текущего года ужесточит требования к ипотечным кредитам для недопущения образования "ценового пузыря". Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России с 1 мая 2023 года устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве. Эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки", – говорится в сообщении.

Аналогичная мера затронет ипотечные кредиты, обеспеченные жилой недвижимостью.

Как ожидают в ЦБ, эти меры приведут к замедлению роста на рынке ипотечного кредитования и в то же время обеспечат более сбалансированный рост на рынке жилья в целом, а также позволят банкам сформировать запасы на случай потерь по ипотечным кредитам.

В Центробанке утверждают, что пересмотрят эти меры, если банки прекратят использовать рискованные схемы в ипотеке и повысят стандарты кредитования.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила возможности снижения ключевой ставки в 2023 году. По ее словам, на текущей год этот показатель планируется в пределах 7–9%, а на следующий год – в пределах 6,5–7,5%.



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